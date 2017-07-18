Стали известны имена участников инцидента в Сумгаите - ОБНОВЛЕНО

2017-07-18 18:07 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, погибли проводивший ремонтные работы в люке рабочий по имени Ильгар и спустившийся за ним в канализационный люк сотрудник МЧС Расим Мамедов.

Оба задохнулись от фекальных газов.

Четыре сотрудника МЧС были госпитализированы: Ахмедов Намиг Захид оглу (1988 г.р.), Мамедов Натиг Намиг оглу (1993 г.р.), Алиев Аяз Ниязи оглу и Багиров Захид Магсуд оглу. Состояние Н.Ахмедова и Н.Мамедова оценивается как тяжелое, остальных – средне степени тяжести.

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16:29

В городе Сумгаит умер человек, провалившийся в канализационный люк.

Как сообщает АПА, сотрудник Сумгаитского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы спасти несчастного, спустился за ним в канализационный люк. Оба задохнулись от фекальных газов. Еще три сотрудника МЧС были госпитализированы с отравлением.

В настоящее время уточняются имена погибших и пострадавших.

Как сообщили АПА в Управлении здравоохранения города Сумгаит, оставшимся в живых сотрудникам МЧС оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние двух из них оценивается как тяжелое.