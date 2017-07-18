Министр обороны проверил уровень боеготовности личного состава в Учебно-тренировочном комплексе ВМС

2017-07-18 18:11 | www.apa.az | 5

Сегодня министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов посетил Учебно-тренировочного комплекс на базе Военно-морских сил Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в комплексе с целью постоянного повышения уровня боеготовности с личным составом проводятся учебные тренировки по сохранению устойчивости надводных кораблей и катеров на воде, противопожарной безопасности, а также поддержанию боеспособности кораблей.



Министр обороны наблюдал за практическими действиями личного состава в условиях, приближенных к аварийным.



Осмотрев сторожевой корабль, министр поинтересовался с его обеспечением, уровнем готовности имеющихся на вооружении боевых средств и дал соответствующие указания.