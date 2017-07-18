Найдены тела утонувших в Куре отца и сына - ОБНОВЛЕНО-1
2017-07-18 18:37 | www.apa.az | 4
Как сообщает миль-муганское бюро АПА, тела 43-летнего Агабейзаде Бахтияра и 15-летнего Фарида были извлечены из воды.
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14:03
Стали известны имена лиц, которые утонули на территории Гаджигабульского района в реке Кура.
Как сообщает АПА, утонувшими оказались 43-летний Агабейзаде Бахтияр и его 15-летний сын Фарид.
Поиски пропавших лиц продолжаются.
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13:41
На территории Гаджигабульского района в реке Кура утонули два человека.
Как сообщает АПА, несчастный случай произошел на территории села Талыш.
Утонувшими оказались отец и сын.