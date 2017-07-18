США ввели новые санкции против Ирана

2017-07-18 20:13 | www.apa.az | 6

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые санкции против 18 физических и юридических лиц Ирана за участие в разработке баллистических ракет и в другой деятельности, которую США считают недопустимой. Как передает АПА со ссылкой на Associated Press, в санкционный список также попали организации и лица, которые помогали армии Ирана, иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и неназванной переходной криминальной группировке в стране.