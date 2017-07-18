В Тбилиси между фанатами «Самтредиа» и «Карабаха» произошел инцидент

2017-07-18 21:04 | www.apa.az | 3

В Тбилиси, перед ответным матчем между грузинской «Самтредиа» и азербайджанским «Карабахом» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местными и азербайджанскими фанатами произошел инцидент.

Как сообщает Apasport.az, около 20 фанатов «Самтредии» напали на небольшую группу болельщиков «Карабаха». Словесная перепалка переросла в драку. Местные фанаты затем ретировались, забрав флаг болельщиков «Карабаха».

После инцидента фанаты «Карабаха» обратились к дежурившим у стадиона полицейским. Блюстители порядка обещали выявить злоумышленников и вернуть флаг болельщикам «Карабаха».