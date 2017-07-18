Меркель осудила арест в Турции немецкого правозащитника

2017-07-18 22:26 | www.apa.az | 6

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила арест в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера и призвала Анкару немедленного выпустить его.

"Мы глубоко убеждены в том, что этот арест абсолютно не правомерен". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила она во вторник, канцлера цитирует агентство dpa.

"Со стороны федерального правительства мы сделаем все, на всех уровнях, чтобы добиться его освобождения", — добавила Меркель.

Ранее суд в Турции постановил заключить под стражу шестерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиля Эсера, по подозрению в террористической деятельности.