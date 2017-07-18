В Геранбое перевернулся автомобиль, погибла 1 женщина, еще 3 ранены - ОБНОВЛЕНО

2017-07-18 22:33 | www.apa.az | 7

В Геранбое перевернулся автомобиль, управляемый женщиной, погибла одна женщина, еще 3 женщины пострадали. Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел на дороге Геранбой-Тапгарагоюнлу.

По сообщению, ДТП произошло когда водитель-руководительница одного из действующих в Нафталане санаториев, развозила по домам 3 работниц заведения.

Причиной аварии стал выбежавший на дорогу баран. Автомобиль марки Hyundai Santa Fe, потеряв управление, съехал на обочину и перевернулся.

Пострадавшие в результате ДТП 4 женщины были помещены в Геранбойскую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти одну из пострадавших не удалось.

Планируется перевести больных в одну из частных медучреждений Гянджи.

По факту в райотделе начато расследование.