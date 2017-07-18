ЛЧ: "Карабах" победил "Самтредиа" в ответном матче
2017-07-18 23:11 | www.apa.az | 7
В Тбилиси состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между грузинской «Самтредиа» и азербайджанским «Карабахом». Как передает АПА, чемпион Азербайджана, разгромивший соперника в домашнем матче со счетом 5:0, на выезде также одержал победу 1:0 и прошел в 3-й раунд квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Самтредиа (Грузия) – Карабах (Азербайджан) - 0:1
Гол: Герье, 22
Главный судья – Срджан Йованович (Сербия)
Тбилиси, стадион «Борис Пайчадзе»
Первый матч – 0:5.