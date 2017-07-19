В США обеспокоены словами Кадырова о чеченских геях

2017-07-19 00:32 | www.oxu.az | 6

В Вашингтоне расстроены и обеспокоены словами главы Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне», — сказала она.

Науэрт напомнила, что Вашингтон призывает Москву провести расследование относительно сообщений о преследовании гомосексуалистов в Чеченской республике, а также рассказала об обсуждении вопроса о соблюдении прав этой категории граждан «на высоком уровне».

С.Б.

