В Швеции автомобиль врезался в двери торгового центра

2017-07-19 01:03 | www.trend.az | 5

Легковой автомобиль наехал во вторник вечером на двери крупного торгового центра в провинции Халланд на юго-западе Швеции, передает РИА Новости со ссылкой на полицию провинции.

"Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, наехал на двери торгового центра", - говорится в сообщении.

Легко пострадали два человека, находившиеся поблизости.

Водителю 65 лет, он был доставлен в полицию для допроса.

Сообщение об инциденте поступило в 19.53 (20.53 мск), водителя задержали охранники торгового центра. По их словам, мужчина был сильно смущен произошедшим.

Инцидент произошел у крупного универмага, который хорошо известен многим шведам из-за обилия дешевых товаров. По сообщениям шведского телевидения SVT, инцидент вызвал шок среди многих посетителей.