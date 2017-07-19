Белый дом обвинил Иран в неполном соблюдении ядерной сделки

2017-07-19 01:10 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает соглашение с Ираном по ядерной программе плохой сделкой и Тегеран не полностью соблюдает ее положения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мнение президента по этой сделке не изменились. Он по-прежнему считает, что это плохая сделка и что Иран не полностью ее соблюдает", — сказала она журналистам.