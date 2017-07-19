Собака спасла тонущего олененка – ВИДЕО

2017-07-19 01:56 | www.oxu.az | 4

Житель американского города Порт Джефферсон, штат Нью-Йорк, Марк Фэйли запечатлел на видео, как его золотистый ретривер Шторм спас тонущего олененка.

Как передает Oxu.Az, американец рассказал, что если бы пес внезапно не прыгнул в воду, он бы не увидел, что дикому животному нужна помощь.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Шторм вытаскивает олененка на берег, а затем лапами пытается заставить его двигаться.

По словам Фэйли, который тут же вызвал спасателей, вскоре олененок очнулся и вновь ринулся в воду. Сотрудникам экстренной службы удалось поймать малыша. Сейчас он находится в приюте и восстанавливает силы.

С.Б.

