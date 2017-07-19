СМИ узнали о второй встрече Путина и Трампа

2017-07-19 02:58 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, о которой ранее не сообщалось.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 18 июля, сообщает Reuters.

Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна

Своим источником Reuters называет чиновника Белого дома. Никаких подробностей о встрече агентство не приводит.

Российский и американский президенты провели переговоры в первый день саммита G20 — 7 июля. Их беседа продлилась 2 часа 15 минут. Лидеры двух стран обсудили как двустороннюю, так и международную повестку. В частности, они достигли договоренности о режиме перемирия в Сирии.

Владимир Путин по итогам саммита выразил уверенность в том, что им с его американским коллегой удалось установить личные взаимоотношения.

С.Б.

