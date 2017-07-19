В Баку трагически погиб пешеход

2017-07-19 03:12 | www.apa.az | 4

В Баку трагически погиб пешеход. Как сообщает АПА, ДТП произошло на аэропортовской дороге в Сабунчинском районе. По сообщению, микроавтобус марки Mercedes Sprinter сбил зеркалом переходившего дорогу пешехода. В этот момент по нему проехал Porsche Cayenne, взятый в аренду гражданином Турции. От полученных травм мужчина средних лет скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев, он был в нетрезвом состоянии.

Отметим, что инцидент стал причиной еще одного ДТП. Так, в притормозившего в момент аварии Jeep Wrangler сзади врезалась Toyota Camry. Никто не пострадал, автомобилям причинен вред.

По факту ведется расследование.