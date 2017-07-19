Стало извесно, кого Трамп выдвинет на пост посла США в России

2017-07-19 03:20 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в России, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США предложил экс-губернатору штата Юта Джону Хантсману занять должность посла США в России, который ответил на это предложение согласием.

Бывший посол США в России Томас Пикеринг тоже заявлял, что потенциальный кандидат на этот пост Джон Хантсман.