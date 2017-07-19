Иран осудил новые санкции США

2017-07-19 04:31 | www.apa.az | 4

Иран осудил новые санкции США и заявил, что Тегеран в свою очередь введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД страны.

Ранее сообщалось, что США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана.

Как сообщает телеканал, в заявлении министерства говорится, что Иран "в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе". Отмечается, что имена людей и названия организаций будут скоро объявлены.