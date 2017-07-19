Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20

2017-07-19 04:42 | www.trend.az | 3

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели краткую беседу в конце ужина, организованного в рамках саммита "двадцатки" в Гамбурге, однако ее нельзя назвать полноценной встречей, передает ТАСС. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Белого дома.

"Так называемой второй встречи между президентом Трампом и президентом Путином не было, была краткая беседа в конце ужина", - сказал представитель американской администрации. Он также назвал обвинения в попытке скрыть факт второй встречи президентов "лживыми, подлыми и абсурдными".

Представитель Белого дома также подтвердил, что во время беседы президентов на ужине присутствовал только российский переводчик, так как переводчик американского лидера не владел русским языком.

"У каждой пары (лидер с супругой - прим. ТАСС) было по одному переводчику. Американский переводчик, сопровождавший президента Трампа, владел японским языком. Когда Трамп беседовал с Путиным, они воспользовались помощью российского переводчика, так как американский не знал русского языка", - рассказал он.

"Это не просто абсолютно нормально, это часть обязанностей президента взаимодействовать с главами государств", - заявил представитель Белого дома.

О второй встрече лидеров двух стран со ссылкой на представителя Белого дома ранее сообщило агентство Reuters, при этом не уточнив подробностей встречи. Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, в свою очередь, сообщила, что 7 июля примерно в середине ужина, организованного для глав государств и их супругов, Трамп поднялся со своего места и занял свободное место рядом с Путиным. В этот момент американский лидер был один, а президент РФ был только в сопровождении переводчика, сообщило издание.

Ранее основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что она прошла вечером и продолжалась около часа. Именно он первым сообщил об этом.

"У них была встреча, на которой присутствовало не так много людей: [госсекретарь США Рекс] Тиллерсон, переводчики, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров и Путин, встреча продолжалась более двух часов, - сказал Бреммер во вторник в интервью агентству Bloomberg. - А после этого у них вечером прошла еще часовая встреча, о которой никто даже и не слышал".

Ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули конфликты в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.