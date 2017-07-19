СМИ рассказали о еще одной встрече Путина и Трампа на G20

2017-07-19 04:53 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели еще одну, неформальную встречу «на полях» саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters. .

О второй встрече лидеров стран также пишет The Hill со ссылкой на главу международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Иана Бреммера. По его словам, Путин и Трамп встретились за ужином, после официальных переговоров.

Бреммер рассказал, что российский и американский лидер беседовали около часа в присутствии только переводчика Путина. Глава Eurasia Group добавил, что отсутствие переводчика с американской стороны является нарушением протокола нацбезопасности.

Тем не менее вопросы, которые обсуждали президенты, не называются.