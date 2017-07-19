Во Франции приняли антитеррористический закон, который сменит режим ЧП

2017-07-19 05:23 | www.trend.az | 4

Сенат Франции (верхняя палата парламента) в ночь на среду большинством голосов принял законопроект о борьбе с терроризмом, призванный сохранить в руках правоохранителей инструменты борьбы с террористической угрозой после отмены режима чрезвычайного положения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.



Введенный после терактов 13 ноября 2015 года и несколько раз продлевавшийся режим ЧП будет отменен 1 ноября.

По данным агентства, в первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 229 сенаторов, 106 проголосовали против. В октябре проголосовать по законопроекту должна нижняя палата парламента - Национальное собрание.