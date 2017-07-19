В результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 30 человек

2017-07-19 05:56 | www.trend.az | 8

Более 30 человек пострадали в результате столкновений в Иерусалиме между сотрудниками службы безопасности и палестинцами, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на палестинские источники, передает РИА Новости.



Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что мусульмане Иерусалима протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору и молятся у стен Старого города.

По данным издания, столкновения начались рядом с Львиными воротами Старого города после вечерней молитвы. Точные причины столкновений пока неизвестны. Как сообщают источники, среди палестинцев пострадали 34 человека.

По словам представителя полиции, среди правоохранителей незначительно пострадали два полицейских. Он также добавил, что участники столкновений бросали в полицейских камни и "коктейли Молотова". По его словам, участников столкновений разогнали.