Трамп официально выдвинул кандидата на пост посла в России

2017-07-19 06:47 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост американского посла в России. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

«Президент Дональд Трамп сегодня объявил о своем намерении номинировать следующих лиц на ключевые посты в администрации: губернатора Юты Джона Хантсмана на пост Чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Белый дом отмечает, что у Хантсмана сложилась «выдающаяся» карьера как политика и дипломата, так и бизнесмена. Он занимал пост посла США в Китае и Сингапуре, дважды избирался губернатором Юты. Кроме того, он входит в совет директоров таких компаний, как Hilton, Chevron, Ford Motor Company и Caterpillar.

Ранее бывший посол США в России Джон Теффт заявил, что ожидает увидеть Хантсмана на посту главы дипломатической миссии.