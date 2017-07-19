В Аргентине семь человек погибли от холода

2017-07-19 06:49 | www.trend.az | 7

Семь человек стали жертвами небывалых холодов, обрушившихся на значительную часть Аргентины, передает РИА Новости со ссылкой на портал Diario 26.

По данным СМИ, два человека погибли во вторник от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес. Обе жертвы мороза были престарелыми людьми.

Еще пять человек умерли не от переохлаждения, но от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами, в городах Мар-дель-Плата, Рафаэла, Хунин-де-лос-Андес, Ла-Плата и Кордоба.

Сильные морозы пришли в Аргентину на минувшей неделе. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта - отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов.