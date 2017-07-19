В Венесуэле в ходе протестов погиб один человек

2017-07-19 07:38 | www.trend.az | 4

Один человек погиб во вторник в ходе протестов в венесуэльском штате Ансоатеги, сообщила прокуратура страны, передает РИА Новости.



"Национальная прокуратура номер 42 и прокуратура штата Ансоатеги номер 20 расследуют смерть Эктора Ануэля, который был сожжен во время манифестации в (городе) Лечерия", - говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

По данным канала NTN24, погибший мог быть членом формирований сторонников властей страны, так называемых "колективос", выступающих против манифестантов. Причиной смерти жертвы могло стать сработавшее взрывное устройство, а после гибели тело якобы облили бензином и подожгли.