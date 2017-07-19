Боевики ИГ заминировали исторические объекты в Расафе

2017-07-19 07:53 | www.trend.az | 4

Боевики "Исламского государства" заминировали многие исторические памятники в городе-призраке Расафа, ценность которого равнозначна знаменитой Пальмире, рассказал журналистам сотрудник администрации города-музея Абдула Витар, передает РИА Новости.



"Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГИЛ, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысячи лет",- сказал сотрудник администрации.

Он отметил, что отступающие боевики заминировали большинство исторических объектов Расафы.

"Городские ворота, цитадель, кафедральный собор святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни - сейчас все это заминировано",- сетует он.