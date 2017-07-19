При ДТП в Балакене погиб 1 человек, еще 1 ранен

2017-07-19 07:54 | www.apa.az | 7

При ДТП в Балакене погиб 1 человек, еще 1 ранен. По сообщению местного бюро АПА, авария произошла на трассе Загатала-граница Грузии. Автомобиль марки «Форд», управляемый жителем села Пуштатала Гурбаном Али оглу Алгаевым 1984 г.р. столкнулся с BMW, за рулем которого находился житель Балакена Тофиг Али оглу Меджидов 1963 г.р.

В результате ДТП Тофиг Меджидов скончался по дороге в больницу, его пассажирка Халида Бодурова 1979 г.р. госпитализирована. Она прооперирована, состояние среднетяжелое.

По факту ведется расследование.