Азербайджан нацелен на равноправное и плодотворное партнерство с ЕС

2017-07-19 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Переговоры между Азербайджаном и Евросоюзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве идут серьезно, плодотворно и достаточно детализировано, сказал в интервью Trend глава представительства Азербайджана при ЕС, посол в Бельгии Фуад Искендеров.

"Азербайджан - первая страна в истории Европейского союза, которая представила свой проект соглашения в качестве страны-партнера. Европейский союз – достаточно большая организация, которая сама строит отношения со странами и представляет проекты о сотрудничестве. Но на саммите "Восточного партнерства" в 2015 году в Риге Азербайджан передал ЕС свой проект соглашения о стратегическом партнерстве с Европейским союзом, переговоры идут на основе этого документа", - сказал дипломат.

Целью соглашения является в первую очередь построение равноправных стратегических и ориентированных на будущее отношений между Азербайджаном и ЕС, отметил посол.

"Переговоры идут очень серьезно, плодотворно и достаточно детализировано. Мы не гонимся за датой подписания соглашения, для нас более важен контент переговоров", - сказал дипломат.

Переговоры начались фактически сразу же после визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель 6 февраля этого года. Президент Ильхам Алиев и президент Совета Европейского союза Дональд Туск дали старт переговорному процессу.

По словам посла, 19 июля в Брюсселе состоится очередной раунд переговоров по вопросам политики и безопасности.

"В целом переговорный процесс охватывает три блока: политика и безопасность; экономика и торговля; секторальные сферы, охватывающие все остальные отрасли двусторонних отношений. Переговорный процесс идет по

всем трем направлениям и достаточно синхронизировано и интенсивно", - отметил дипломат.

Переговоры по вопросам политики и безопасности – это диалог о стратегическом партнерстве, где стороны ведут обсуждения о взаимодействии на двусторонней основе на равных условиях.

"Это ключевой для нас вопрос, и этот блок охватывает очень много вопросов, в частности вопросы политического диалога, региональной и стратегической безопасности", - сказал Искендеров.

Что касается второго блока переговоров, отметил дипломат, то у Азербайджана очень прагматичный подход к сотрудничеству с ЕС в этой сфере.

"Мы выстраиваем политический диалог, базируясь на хорошей экономической основе. "Южный газовый коридор" – серьезный проект с хорошим экономическим базисом для плодотворного политического диалога. Мы исходим из уже сформировавшегося очень серьезного экономического взаимодействия, на основе которого и синхронизируя строим наш политический диалог", - сказал посол Азербайджана в ЕС.

Переговоры о соглашении о стратегическом партнерстве - это результат прагматичной и равноправной политики, базирующейся на серьезном экономическом взаимодействии, добавил он.

Как отметил дипломат, ЕС стал ключевым торговым партнером Азербайджана, и доля торговли с Евросоюзом в различные годы составила от 43,2 до 53 процентов.

Отметим, что Совет ЕС 14 ноября 2016 года выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и должно больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются ЕС и Азербайджан сегодня. Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)