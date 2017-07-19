В Масаллы автомобиль сбил сотрудника ДПС: Водитель скрылся

2017-07-19 08:41 | www.oxu.az | 4

В Масаллы водитель скрылся, сбив на машине сотрудника дорожной полиции.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории города Масаллы во время рейда сотрудников ДПС против нетрезвых водителей. Старший сержант ДПС Гошгар Эйналов были сбит при исполнении полномочий. Он был госпитализирован в райбольницу, помещен в реанимацию, состояние его оценивается как среднетяжелое. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. В направлении его задержания принимаются меры.

A.M.