Узбекистан реформирует налоговую систему

2017-07-19 08:43 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей».

В документе, обнародованном в СМИ в среду, определены основные направления реформирования системы органов госналоговой службы - широкое внедрение современных ИКТ, усиление ответственности должностных лиц уполномоченных органов и организаций за своевременное предоставление достоверной информации, связанной с вопросами налогообложения, выработка действенных механизмов профилактики налоговых правонарушений и повышения правовой культуры налогоплательщиков.

Согласно документу, будут реализованы меры по обеспечению полного охвата объектов налогообложения и расширению налогооблагаемой базы, расширение налогооблагаемой базы путем восстановления деятельности нефункционирующих предприятий, оздоровления финансового состояния низкорентабельных предприятий.

С начала 2018 года вводится налоговый мониторинг - современная форма налогового контроля, предусматривающая расширенный информационный обмен между налоговыми органами и добросовестными налогоплательщиками с предоставлением им всестороннего содействия в решении текущих вопросов налогообложения.

Добросовестным налогоплательщикам -хозсубъектам, столкнувшимся с временными финансовыми затруднениями, могут предоставляться налоговые каникулы.

Вводится судебный порядок взыскания налогов и других обязательных платежей, выявленных по результатам камерального контроля в случае непредставления налогоплательщиком обоснований по расхождению.

В целях обеспечения здоровой конкуренции между хозсубъектами и предотвращения ведения «теневого» бизнеса органам госналоговой службы предоставляются полномочия по временному приостановлению на срок до пяти банковских дней операций по счетам хозсубъектов, осуществляющих реализацию товаров, работ, услуг без оформления приходных документов.

Внедряется система автоматизированного контроля за поступлением наличной выручки посредством применения контрольно-кассовых машин, осуществление системного мониторинга за соответствием отчетного и фактического количества работников хозсубъектов.

В структуре Счетной палаты создается инспекция по контролю за полнотой поступлений в госбюджет. Инспекция будет анализировать данные по собираемости налоговых и таможенных платежей в разрезе регионов, выявлять причинно-следственные факторы снижения сборов в отраслевом и территориальном разрезе.

Указом образована рабочая комиссия по совершенствованию налогового законодательства, деятельность которой будет направлена на разработку проектов нормативно-правовых актов в области налогового администрирования и контроля, снижения налогового бремени, объединения налогов и других обязательных платежей, имеющих одинаковые объекты налогообложения, внедрение мер поощрения добросовестных налогоплательщиков, в том числе легализующих рабочие места и фонд оплаты труда.

В соответствии с указом к началу 2018 года будет реализован комплекс мероприятий по полному обеспечению субъектов предпринимательства электронной цифровой подписью, а также доступом налогоплательщиков ко всем госуслугам, предоставляемым налоговыми органами.

(Автор: Демир Азизов)