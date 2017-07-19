Trump Almanya'da Putin'le iki kez görüşmüş

2017-07-19 08:49 | www.trend.az | 1

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Temmuz'daki ikili görüşmenin ardından gayriresmi olarak bir kez daha görüştüklerini belirtti.

Yetkiliye göre iki lider, iki saatten fazla süren ikili resmi görüşmeden bir süre sonra G-20 akşam yemeğinin gerçekleştiği bölümde bir kez daha görüştü.

Görüşmenin süresi ve içeriğine ilişkin açıklama yapmayan yetkili, Trump ile Putin'in Almanya'da iki kez görüştüğü yönündeki iddiaları doğrulamış oldu.

Kaynak: AA