Иран осудил новые санкции США

2017-07-19 08:49 | www.oxu.az | 3

Иран осудил новые санкции США и заявил, что Тегеран в свою очередь введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении МИД страны.

Ранее сообщалось, что США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана.

Как сообщает телеканал, в заявлении министерства говорится, что Иран «в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе». Отмечается, что имена людей и названия организаций будут скоро объявлены.

A.M.