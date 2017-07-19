Тяжелое ДТП в Балакене: Есть погибший – ФОТО

2017-07-19 08:53 | www.oxu.az | 6

При ДТП в Балакене погиб 1 человек, еще 1 ранен.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на трассе Загатала-граница Грузии. Автомобиль марки «Форд», управляемый жителем села Пуштатала Гурбаном Али оглу Алгаевым 1984 г.р. столкнулся с BMW, за рулем которого находился житель Балакена Тофиг Али оглу Меджидов 1963 г.р.

В результате ДТП Тофиг Меджидов скончался по дороге в больницу, его пассажирка Халида Бодурова 1979 г.р. госпитализирована. Она прооперирована, состояние среднетяжелое.

По факту ведется расследование.

A.M.