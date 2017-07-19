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Официальный курс маната к мировым валютам на 19 июля (версия 2)

2017-07-19 09:35 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:17)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 июля установлен на уровне 1,7017 и 1,9632 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

19.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7017

1 евро

1 EUR

1.9632

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3487

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0996

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8742

1 бразильский реал

1 BRL

0.5395

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4633

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1317

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1516

1 чешская крона

1 CZK

0.0752

1 чилийский песо

1 CLP

0.2597

1 китайский юань

1 CNY

0.2518

1 датская крона

1 DKK

0.264

1 грузинский лари

1 GEL

0.7062

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.218

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2175

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.205

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7804

1 израильский шекель

1 ILS

0.4769

1 канадский доллар

1 CAD

1.3467

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6236

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3971

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0975

1 молдавская лея

1 MDL

0.0941

1 египетский фунт

1 EGP

0.0948

1 норвежская крона

1 NOK

0.2104

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0421

1 польский злотый

1 PLN

0.4674

1 российский рубль

1 RUB

0.0288

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.244

1 саудовский риал

1 SAR

0.4538

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3796

1 турецкая лира

1 TRY

0.4827

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.056

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4869

1 украинская гривна

1 UAH

0.0657

100 японских иен

100 JPY

1.5188

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2514

Золото (1 унция)

1 XAU

2111.3843

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.5505

Платина (1 унция)

1 XPT

1577.4759

Палладий (1 унция)

1 XPD

1475.3739

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