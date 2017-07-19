Apple запатентовала вызов экстренных служб с помощью отпечатков пальцев

2017-07-19 09:43 | www.oxu.az | 4

Компания Apple запатентовала метод вызова экстренных служб с помощью определенной последовательности отпечатков пальцев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN.

Как следует из описания патента, опубликованного в реестре Управления патентов и товарных знаков США, новая функция позволит набрать 911, «когда традиционные методы не могут быть использованы».

Таким образом, пользователь сможет вызвать экстренные службы, даже находясь под наблюдением злоумышленника. Например, в качестве команды для набора 911 может послужить определенная последовательность пальцев (средний — мизинец — средний), которые прикладываются к дактилоскопическому датчику. Со стороны будет казаться, что пользователь пытается разблокировать устройство.

Кроме того, в экстренной ситуации после активации этой функции телефон может начать запись аудио или видео, а также скрыть персональную информацию, хранящуюся на устройстве.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает устройство для измерения уровня сахара в крови.

Н.О.