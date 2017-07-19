Извлечено тело человека, утонувшего в Мингячевирском водохранилище

2017-07-19 09:50 | www.oxu.az | 6

Тело утонувшего вчера вечером в Мингячевирском водохранилище человека было извлечено сегодня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт МЧС, в министерство поступила информация о том, что 18 июля вечером житель села Гюльоглулар Бардинского района Сахавет Бахманов 1981 г.р. утонул, купаясь в месте под названием 4-ая бухта Мингячевирского водохранилища.

Около 8 часов утра спасатели обнаружили тело, извлекли его на поверхность и передали по назначению.

По факту ведется расследование.

A.M.

