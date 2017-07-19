Режим прекращения огня был нарушен 149 раз

2017-07-19 10:00 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кехнягышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Фарахли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.