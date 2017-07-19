Турция против проведения референдума о независимости Эрбиля – МИД

2017-07-19 09:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция против проведения любого референдума о независимости Курдской администрацией Ирака. Об этом сказали Trend в среду в министерстве иностранных дел Турции.

Как было отмечено, Анкара неоднократно заявляла о том, что приоритетом для нее является территориальная целостность Ирака.

«Турция на всех международных платформах четко высказывает свою позицию по этому вопросу», - сказали в МИД Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения референдума о независимости.

Также ранее глава Курдской автономии Ирака Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство страны помешает проведению референдума о статусе автономии.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.

По его словам, референдум запланирован на 25 сентября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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