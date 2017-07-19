Найдено тело утонувшего в водохранилище 36-летнего мужчины

2017-07-19 10:02 | www.apa.az | 4

В Центр управления при кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на территории Мингячевирского водохранилища утонул человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, спасатели Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения МЧС прибыли на место происшествия и извлекли из воды тело Бахманова Сахавата Шакир оглу (1981 г.р.). Тело мужчины было передано по назначению.