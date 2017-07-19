В Баку началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции

2017-07-19 10:05 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, по итогам трехсторонней встречи, которая продлится 2 дня, министры проведут пресс-конференцию.

Первая трехсторонняя встреча в формате Азербайджан-Туркменистан-Турция была проведена в Баку 26 мая 2014 году. Вслед за этим 5 июня того же года в рамках IV Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялись встречи в двустороннем и трехстороннем форматах между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Абдуллой Гюлем и президентом Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедовым.

29 января 2015 года в Ашхабаде по итогам проведенной в указанном формате второй встречи была принята рамочная программа трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Туркменистан-Турция на 2015-2017 годы.

28 августа 2015 года в Анталье была проведена третья встреча министров иностранных дел этих трех стран. По итогам встречи была принята Анатолийская декларация. Вслед за этим 9 октября 2015 года между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном было проведено первое заседание Технической комиссии по транзитным путям Каспийского моря.