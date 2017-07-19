Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции
2017-07-19 10:04 | www.oxu.az | 4
В Баку началась четвертая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Рашида Мередова.
Как передает Oxu.Az, на встрече министры обсудят трехстороннее сотрудничество, вопросы региональной и международной повестки, региональные проекты.
После встречи министров предусмотрено проведение совместной пресс-конференции.