Началась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции

2017-07-19 10:04 | www.oxu.az | 4

В Баку началась четвертая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Рашида Мередова.

Как передает Oxu.Az, на встрече министры обсудят трехстороннее сотрудничество, вопросы региональной и международной повестки, региональные проекты.

После встречи министров предусмотрено проведение совместной пресс-конференции.

Н.О.

