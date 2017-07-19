Полиция Стамбула проводит антитеррористические рейды
2017-07-19 10:01 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит антитеррористические рейды против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении распространенном в среду Управлением полиции города.
В рамках рейдов задержаны 12 человек, все они являются гражданами Турции.
В настоящее время уточняются связи задержанных с РПК.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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