Как можно получить «купчую» на дом? – ВИДЕО

2017-07-19 10:11 | www.oxu.az | 4

За 6 месяцев этого года граждане построили почти 6 тысяч индивидуальных жилых домов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, широкий размах строительства индивидуальных жилых домов актуализирует вопрос их оформления.

Некоторые граждане не в курсе, какие процедуры необходимы для получения выписки из реестра для частного жилого дома. Для получения выписки в первую очередь должны быть в порядке документы на землю, на которых построят дом.

Если документы на землю в порядке, то следует учесть высоту построенного дома. С 2013 года для строительства индивидуального жилого дома высотой менее 12 метров не надо получать разрешения от исполнительной власти.

Получить выписку можно в течение 10 дней со дня предоставления документов в Службу государственного реестра недвижимости.

А.М.

