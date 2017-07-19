Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсуждают перспективы сотрудничества стран (ФОТО)

2017-07-19 10:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду проходит встреча глав МИД Азербайджана и Туркменистана Эльмара Мамедъярова и Рашида Мередова.

На повестке стоят вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Также в Баку сегодня пройдет трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это будет четвертая встреча министров в таком формате.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.