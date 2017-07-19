В Бишкеке стартует форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи»

2017-07-19 10:14 | www.trend.az | 5

В Бишкеке завтра, 20 июля, начнется Международный форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», организованный по инициативе президента КР Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает КНИА «Кабар».

Форум продолжит свою работу в городе Чолпон-Ата до 23 июля.

На Международном форуме будут обсуждены результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих обширные территории Евразии, на основе общих алтайских языковых, этногенетических и историко-культурных связей.

В работе форума примут участие более 100 ученых-алтаистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, лингвистов, исследователей фольклора, искусства и культурного наследия из ближнего, дальнего зарубежья и Кыргызстана.

На открытии форума в Бишкеке ожидается выступление президента Алмазбека Атамбаева, главы Республики Башкортостан Российской Федерации Рустема Хамитова, главы Республики Татарстана Российской Федерации Рустама Минниханова и Председателя Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова.

В рамках международного форума 21-июля намечается официальное открытие экспозиции «Алтайское кочевье» в Центре кочевой цивилизации им.Курманжан Датки в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области. На территории центра планируется размещение живого музея в виде кочевья из 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов (кыргызов, казахов, татаров, башкир, уйгуров, и др.) в национальных кочевых традициях. Экспозиция будет открыта для всех желающих до 31 августа 2017 года.

Работа форума в городе Чолпон-Ата будет проходить в секциях, где ученые представят результаты своих последних научных исследований для широкого обсуждения. Состоится круглый стол «Алтайская цивилизация: прошлое, настоящее, будущее».

Международный форум завершится принятием декларации.

Для участников международного форума также предусмотрена культурная программа.