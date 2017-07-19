Active Mom’s Club организовал летний лагерь для детей – ФОТО

2017-07-19 10:25 | www.oxu.az | 6

Захватывающие квесты, пешие походы, экскурсии, мастер классы и никаких телефонов!

Солнце, отдых, приключения и замечательные впечатления – самое то, о чем мечтает любой ребенок. Что может быть лучше для ребенка, чем провести летние каникулы в обществе друзей, на природе, с возможностью найти новые увлечения и посещать интересные мероприятия? Active Summer Camp - это удивительное сочетание активного отдыха и формирования у детей ключевых социальных навыков. И над всем этим работает команда профессионалов, знающих свое дело!

Инициатором и организатором детского лагеря является Сообщество мам Азербайджана Active Mom’s Club.

Каждая смена - это маленькая и необыкновенная история, в которой дети становятся частью нового и увлекательного путешествия. А за каждой сменой в лагере закреплена определенная тематика с соответствующими заданиями, соревнованиями. Полезность его в том, что ребята отлично отдохнули, получили море необыкновенных впечатлений, а также приобрели ряд необходимых личных навыков.

В первой смене, которая состоялась в июле, детей на отдыхе сопровождали опытные вожатые, спортивные инструктора, практикующий психолог, для них проводились мастер-классы профессионалов различного направления, командные и коммуникативные игры. Главным принципом программы летнего лагеря был лозунг: «Развлекая вовлекаем».

«Было интересно наблюдать за тем, как каждый из ребят стремился узнать что-то новое для себя, исследовать и открывать, - отмечает руководитель лагеря Ругия Ашрафли.

Яркая программа, интереснейшие походы, новые друзья – каждый день в лагере дарил море событий. В течение восьми дней дети занимались с психологом, английским, танцами, прошли мастер-класс по разрисовке речных камней, «шебеке», взошли на гору, посетили пчелиную ферму, прогулялись на тракторе и т.д. Творческая атмосфера, которая царила в лагере, побуждала каждого ребенка проявлять все свои лучшие качества. Благодаря ненавязчивой игровой форме обучения уже в первую неделю ребятам удалось достичь заметных результатов.

«Пребывание в лагере здесь поспособствовало выявлению у ребенка индивидуальности, преодолению трудностей в общении и формированию уверенности в себе», - отметила детский психолог Эльнара Шахбаззаде, которая проводила всю неделю занятия с детьми. Затраченные усилия дали свои плоды, благодаря профессионализму и чуткому вниманию специалиста.

«Является ваш ребенок общительным или застенчивым, в детском лагере он обязательно обзаведется новыми друзьями. Здесь оказываются разные дети, каждый со своим характером, привычками и понятиями. Чтобы вместе жить им приходится налаживать контакты друг с другом, искать общий язык. И делать им это придется самостоятельно, без подсказки родителей. Еще одно преимущество отдыха ребенка в детском лагере – это развитие коммуникативных навыков и повышение уверенности в себе», - отметила психолог.

Затраченные усилия дали свои плоды, благодаря профессионализму и чуткому вниманию со стороны специалиста.

Программа лагеря разработана для детей 8-13 лет и составлена так, чтобы каждый ребенок был максимально вовлечен во все события, отмечают организаторы. Лагерь рассчитан на детей разных возрастов и пола, но программа основана на взаимопомощи, что исключает разногласия между ними.

Стоит отметить, что организаторы готовятся ко второй смене лагеря, которая пройдет с 6 по 12 августа. Детей ждет интересный и полезный досуг: активный отдых на природе, захватывающие квесты, экскурсии, пешие походы, ориентирование на местности, состязания и занятия с психологом всю неделю. И все это без телефонов и гаджетов. Только спорт, творчество, общение и чистый воздух.

Этот проект будет и дальше расти и развиваться. Ведь главная его миссия – привить детям уверенность в себе и самостоятельность. В новой смене ожидаются новые игры, новые испытания, новые интересные знакомства!

Набор во вторую смену лагеря продлится до 22 июля.

Подробности по ссылке: https://www.facebook.com/events/711575372379464/?ti=cl

Запись по телефону: (050) 594 61 94

Более детальную информацию можно посмотреть на страницах Active Mom’s Club

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Персональные страницы:

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Электронная почта: info@activemoms.club.

A.C.

