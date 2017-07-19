Полиция дала информацию о раненом в Баку мужчине – ОБНОВЛЕНО

2017-07-19 10:31 | www.oxu.az | 5

Выяснилось, что мужчина, который, как утверждалось, вчера получил пулевое ранение на территории Хатаинского района, был ранен несколько лет назад.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Видади Рустамов обратился в больницу с жалобой на обострившиеся боли в левом бедре, в том месте, куда попала пуля.

«В настоящее время Видади Рустамов дома и чувствует себя хорошо», - сообщили в пресс-службе МВД.

02:30

В Хатаинском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел по адресу улица Нахимова, дом 14.

Житель столицы Рустамов Видади Махмуд оглы, 1957-го года рождения, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в области бедра.

Стрелявшему удалось скрыться с места преступления, его разыскивает полиция.

По факту ведется расследование.

С.Б.

