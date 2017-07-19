Железная коррида, или Экстремальный Мадрид глазами азербайджанца (ФОТО)

2017-07-19 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Туристы любят приезжать в Мадрид в любое время года, но есть несколько моментов, которые особенно привлекают истинных фанатов испанской столицы, и дело тут не только в футболе. Когда – то Марадона и сказал, что «В Мадриде все футболисты - звезды. Но кому-то нужно делать и грязную работу». Да, футбол в Испании на особом счету. Возможно, именно поэтому, ежедневно возле знаменитого мадридского Сантьяго Бернабеу можно увидеть толпы людей, футбольных фанатов, юных спортсменов, пришедших сюда на экскурсию. Так что, и вне сезона футбола стадион не пустует, огромное желающие людей готовы стоять длиннющие очереди, чтобы посетить святую святых мадридского «Реала».



Летом в Мадриде трудно попасть и на корриду, считающуюся одним из воплощений испанского национального духа. Все просто – не сезон. Культовая арена для боя с быками Лас – Вентас – самая крупная в Испании и третья по площади в мире. Но и она не пустует в летние месяцы, потому что в июле сюда съезжаются экстремалы со всего света на самое зрелищное событие года - Red Bull X-Fighters, или, как еще называют это состязание, «железная коррида».



Лучшие райдеры со всего мира приезжают сюда, чтобы оспорить титул лучшего мотофристайлера. Эти бесстрашные парни готовы на все, безумство их трюков не знает никаких границ, а билеты на шоу в Лас-Вентас раскупаются за несколько месяцев до самого дня состязания. В этом году героем стал райдер из Новой Зеландии Леви Шервуд, покоривший Мадрид-2017 захватывающим дух трюком Double Backflip Nac. Свои места на подиуме также заняли Джош Шихан (2 место) и Така Хигашино (3 место), а многократный чемпион Red Bull X-Fighters Том Паже, увы, из-за травмы, в этот раз довольствовался тем, что просто приехал поддержать в Мадрид своих коллег-спортсменов.



Мадридцы обожают зрелище. Несмотря на то, что публика очень эмоциональная, все ведут себя культурно, никто не толкается на входе и выходе и все относятся друг к другу с большим уважением. Вообще, испанцы очень дружелюбны. В Мадриде не все говорят на английском, но в случае необходимости, туристу всегда помогут, подскажут и разъяснят.



А еще столицу Испании называют «Музеем под открытым небом». И это не спроста, ведь, помимо знаменитых музеев, памятников и замков, здесь есть на что посмотреть и просто прогуляться по городу.

Любимое место встречи мадридцев - площадь Пуэрта дель Соль в самом центре города на пересечении прославленных улиц Аренал, Майор, Алкала. «Солнечные ворота», давшие ей название, давно исчезли в глубине веков, но остались истертые миллионами ног горбатые камни, громады домов и шумная жизнь, которая на площади и прилегающих к ней улицах не затихает никогда. Здесь же находится известная статуя «Медведь и земляничное дерево». Главный конкурент Пуэрта дель Соль – площадь Плаза-Майор.



Среди других знаковых мест Мадрида - Королевский дворец, Парк «Буэн-Ретиро», Храм Дебод, фонтан Сибелес и др. Есть в столице Мадрида и культовые кафе, одним из которых, несомненно является Сан Гинес, где подают самые вкусные чурросы в Испании.



В Мадриде каждый найдет что-то свое, но однозначно, это город для истинных экстремалов, и уже хотя бы потому, что лучшее состязание по фристайл мотокроссу (FMX) - Red Bull X-Fighters уже который год подряд проходит именно в испанской столице.



