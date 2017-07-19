Офис военного управления в Trump Tower обходится США в 130 тысяч долларов в месяц

2017-07-19 10:42 | www.oxu.az | 4

Более 130 тысяч долларов в месяц тратит правительство США на аренду офиса для военного управления в небоскрёбе Trump Tower.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Wall Street Journal.

Военное управление, для которого арендуется помещение, — это подразделение офиса президента США, поддерживающее Белый дом в различных функциях, например в обслуживании в сфере питания, медицины, коммуникаций и транспорта. Кроме того, оно обеспечивает нахождение у главнокомандующего ядерного чемоданчика во время поездок.

По информации издания, правительство подписало соглашение на аренду помещения за 2,39 млн долларов с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года. Эта стоимость значительно превышает обычную арендную ставку за подобное пространство. Как сообщает газета со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона, офисом владеет лицо, не связанное с компанией Trump Organization.

Н.О.