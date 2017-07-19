В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)

2017-07-19 10:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду проходит встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлута Чавушоглу.

На повестке встречи вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализации региональных проектов.

Также сегодня в Баку пройдет трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Турции и Туркменистана. Это будет четвертая встреча министров в таком формате.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева, фото: Заур Мустафаев)