Сменился секретарь ЦИК Республики Казахстан

2017-07-19 10:43 | www.trend.az | 4

Избрана секретарь Центральной избрательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

15 июня 2017 года внесены изменения и дополнения в п.2 ст.11 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», согласно которым секретарь Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК.

18 июля на заседании Центризбиркома член комиссии Мустафина Сабила Сапаровна в порядке ротации избрана секретарем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Ранее занимавший должность секретаря Центризбиркома в течение десяти лет Бахыт Мельдешов продолжит работу в комиссии в качестве члена ЦИК РК.