Объявился лихач на полицейском автомобиле – ВИДЕО

2017-07-19 10:48 | www.oxu.az | 3

Гражданское лицо показало шоу на автомобиле Государственной дорожной полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, хотя автомобиль и оснащен «мигалкой» и на нем имеется надпись «Дорожно-патрульная служба» и выгравирован государственный герб Азербайджана, он имеет грузинские номера.

За рулем находится гражданское лицо, совершившее несколько опасных маневров.

В конце видео молодой человек говорит, что автомобиль был подготовлен для съемок фильма.

Э.А.

