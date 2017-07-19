Объявился лихач на полицейском автомобиле – ВИДЕО
2017-07-19 10:48 | www.oxu.az | 3
Гражданское лицо показало шоу на автомобиле Государственной дорожной полиции.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, хотя автомобиль и оснащен «мигалкой» и на нем имеется надпись «Дорожно-патрульная служба» и выгравирован государственный герб Азербайджана, он имеет грузинские номера.
За рулем находится гражданское лицо, совершившее несколько опасных маневров.
В конце видео молодой человек говорит, что автомобиль был подготовлен для съемок фильма.